La Junta de Govern adjudica demà les obres de rehabilitació de la Nau 4 del Parc Central per 2,5 milions d’euros

La instal·lació acollirà un nou centre de dia per a joves i un nou centre municipal de servicis socials

La Junta de Govern Local adjudicarà demà divendres el contracte d’obres de rehabilitació de la Nau 4 del Parc Central, en la qual està previst habilitar un nou centre de dia municipal per a joves, i un nou centre municipal de Servicis Socials, que donaran servici al barri de Ruzafa i de Gran Via. El projecte s’ha adjudicat per un import de 2,5 milions d’euros.



Tal com ha explicat el regidor, la decisió de la Junta ve a ratificar l’adjudicació que es va realitzar mesos arrere a la mercantil Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU, que havia sigut recorreguda per una altra de les empreses participants en el concurs públic d’adjudicació de les obres. Després de la revisió de la documentació aportada per les empreses licitadores, la Junta de Govern ha ratificat la proposta de la Mesa de Contractació de l’Ajuntament d’adjudicar este contracte a l’empresa Orthem, per un import total de 2.512.757,34 euros, i un termini d’execució de les obres des del seu inici de 14 mesos.

Com és conegut, la denominada Nau 4 forma part de les conegudes com a Naus de Ribes, un conjunt de set edificis, exemple d’arquitectura ferroviària, els terrenys de la qual ocupen una gran superfície d’al voltant de 20.000 metres quadrats. El nou Centre de Serveis Socials de Russafa s’habilitarà en part de la Nau 4, sobre una àrea de 247,32 metres quadrats, i donarà servici a una població de més de 35.000 persones dels barris de Russafa i Gran Via. Com en la resta de centres de la xarxa municipal, el futur CMSS de Ruzafa desenvoluparà programes i servicis d’informació, servicis domiciliaris, inserció social i laboral, dependència, atenció psicològica i projectes Col·labora.

Pel que fa al nou centre per a joves, es preveu que puga acollir fins a setanta places de persones usuàries, i es planteja com un centre de dia o ‘centre de segona oportunitat’, en la línia del centre ja en funcionament al barri del Cabanyal. El projecte preveu habilitar tallers de formació professional (com ara hostaleria i turisme, informàtica i comunicacions, imatge personal i activitats fisicoesportives), així com activitats de formació bàsica per a l’obtenció del Graduat en Secundària o la superació de proves per a accedir a cicles formatius i similars; i també, un servici d’orientació laboral i pràctiques en empreses i un servici de menjador diari.

El centre disposarà de setanta places i se situarà en l’espai més ampli de la nau. Dels més de 1.300 metres quadrats que ocupa el total de la nau (1.378,95 m²), el centre de joves disposarà de 1.136,37 m², en dos plantes. S’adequarà sota la part de la coberta en dent de serra de la Nau, un espai singular, a la geometria del qual s’han adequat la distribució i el plantejament d’espais: s’han habilitat peces que sembla que esvaren entre els pilars i s’ha optat per a mantindre, encara que de forma matisada, la transparència de la nova façana.