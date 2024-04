L’Alqueria, ubicada a Benicalap, està declarada Bé de Rellevància Local (BRL) de la ciutat de València

El projecte preveu un pressupost base de licitació de més de sis milions d’euros per a la rehabilitació de l’edifici

La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte d’execució de les obres de rehabilitació de l’Alqueria de la Torre, a Benicalap. El projecte ha estat redactada per la U.T.E Assabiya per 51.735,57 euros, IVA a banda.

El projecte aprovat preveu la rehabilitació de l’Alqueria de la Torre amb un pressupost base de liquidació de 6.110.064,14 euros, IVA inclòs. A més, s’hi preveu arribar a un acord amb la comunitat de regants de la Séquia de Tormos per a la inclusió de la millora dels trams d’esta canalització que passen pel recinte per posar-los en valor i incloure’ls en el projecte de rehabilitació.

L’Alqueria de la Torre, Bé de Rellevància Local (BRL) de la ciutat de València, està ubicada en l’antic Camí de Burjassot en l’àmbit de la futura ampliació del Parc de Benicalap i forma part del conjunt d’edificis de valor patrimonial que constitueixen la memòria de la vida rural de l’Horta de Benicalap. A més, es troba inclosa en l’àmbit de protecció del Bé d’Interés Cultural (BIC) de l’Alqueria dels Moros.

El projecte de rehabilitació de l’Alqueria de la Torre planteja l’ús com a centre de joventut i es pretén que dispose de sala d’assajos i actuacions, sala d’estudis, espais expositius, sala de descans i cafeteria i espai de gravacions. La recuperació de l’edifici vol recuperar la imatge original de l’edifici eliminant elements impropis i recuperant, per contra, l’arquitectura original vinculada a l’entorn agrari. Igualment, el jardí interior recuperarà els vestigis del forn, la parra, l’umbracle i la séquia i inclourà també un xicotet espai per a celebrar esdeveniments.