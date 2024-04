El termini de presentació de candidatures s’obrirà l’endemà de la publicació de les bases del tauler d’edictes de l’Ajuntament

El govern municipal ha aprovat llançar una convocatòria oberta als professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació per a la creació de la imatge gràfica de la Gran Fira.

La convocatòria es produeix amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana. L’Associació de Professionals de la Il·lustració i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana. La invitació servirà per triar el professional o l’empresa que dissenyarà la imatge gràfica de la Gran Fira.

Podrà concórrer qualsevol professional, estudi de disseny o d’i·lustració, agència de publicitat, empresa del sector o unió temporal d’empreses. Les entitats interessades a participar han de presentar una candidatura al compte de correu electrònic secfiestas@valencia.es. Indicaran en l’assumpte del missatge que es tracta de la creativitat de la campanya gràfica de la Gran Fira 2024. El correu haurà d’incloure un dossier de treballs i un currículum personal o acreditació professional del candidat. El termini de presentació de candidatures serà de 12 dies a partir de l’endemà de la publicació de les bases al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Un comité de selecció triarà el responsable del disseny. El comité estarà format pels responsables de les Regidories de Falles i Festes i Tradicions, tres professionals del disseny gràfic, la il·lustració i la comunicació publicitària i un secretari, que tindrà veu però no vot. El comité valorarà l’experiència en projectes semblants, la qualitat en treballs desenvolupats i l’originalitat i la creativitat. Les regidories podran contractar la persona o empresa seleccionada, que rebrà 17.545 euros, IVA inclòs, per la idea, creativitat i imatge final de la Gran Fira i del seu desenvolupament en publicitat exterior així com les adaptacions per a xarxes socials, programes de mà, acreditacions i vestuari, entre d’altres formats.