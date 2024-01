Establir les polítiques de seguretat local i fixar els criteris de coordinació, col·laboració i cooperació.

Aquestes van ser les línies de reflexió de la reunió que va mantenir la Junta Local de Seguretat de l’Alcúdia

Aquestes van ser les línies de reflexió de la reunió que va mantenir la Junta Local de Seguretat de l’Alcúdia. Es va dur a terme el dimecres 10 de gener a la Casa de la Solera de l’Alcúdia. Lloc emblemàtic municipal ple de tradició i cultura.

La reunió va comptar amb la participació de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom; i la Subdelegada del Govern, Raquel Ibáñez. Que compartiren la presidència de la taula; a més de la Cap de la Unitat de Violència sobre la dona en València, Maria Salud Jiménez Garcia. L’Intentendent en Cap de la Policia Local de l’Alcúdia. El Cap de la Companyia de la Guàrdia Civil de Sueca. El Tinent de la Guarda Civil de Carlet. El SubInspector de la Unitat de Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana; dos agents de l’equip de VioGen de la Guàrdia Civil de Carlet i Sueca. La regidora d’Igualtat, Maria José Retamino; i la primer tinent d’alcalde i regidora de Benestar Social de l’Alcúdia, Àngels Boix. Una representació que demostra la implicació de les diferents administracions en la seguretat ciutadana a l’Alcúdia.

El punt clau de la reunió fou la violència de gènere. Realitzant un seguiment de les víctimes, les denúncies presentades i els recursos municipals disponibles. Així com les actuacions de prevenció, detecció i sensibilització que es realitzen a la localitat a tots els nivells passant pels centres educatius.

L’Alcúdia compta amb el servei VioGen des de l’any 2014.

L’Alcúdia compta amb el servei VioGen des de l’any 2014. Per tant, disposa de protocols i procediments establerts per a l’actuació en casos de violència de gènere de manera coordinada entre els diferents recursos municipals. Es busca oferir a les dones dels municipis més menuts les mateixes oportunitats. Recursos i serveis que les que viuen a les ciutats per tal de garantir la màxima protecció i atenció, reduint les possibles desigualtats.

Un altre tema fonamental que es va tractar a la reunió fou l’organització de la Setmana Santa de l’Alcúdia. Per la qual cosa es busca establir accions coordinades per combatre qualsevol mena d’incident. A les festes de la Setmana Santa s’establirà un Punt Violeta. Organitzat per la Policia Local de l’Alcúdia i que se situarà a l’entrada dels actes més importants. Quedant totalment visible i disponible per atendre les possibles incidències.

A més, es van tractar temes com l’increment dels actes delictius i el vandalisme al nostre municipi. Ressaltant l’atac d’aquests al mobiliari urbà i contra el nostre patrimoni local.

Per a finalitzar la reunió, es valoraren els riscs i perills “per tal d’orientar activitats i actuacions policials i de seguretat. Així com la coordinació amb Serveis Socials amb la finalitat d’assolir un sistema de seguretat eficaç i de qualitat per a la ciutadania, sempre amb el darrer objectiu que es garantisca la seguretat i la convivència. És fonamental treballar a l’uníson i en una mateixa direcció”, va afirmar l’alcalde, Andreu Salom.