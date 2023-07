Establir les polítiques de seguretat local i fixar els criteris de coordinació, col·laboració i cooperació. Estes van ser les línies de reflexió de la reunió que va mantenir la Junta Local de Seguretat de l’Alcúdia. Va tenir lloc este passat dimecres a la Casa de la Solera de l’Alcúdia, lloc emblemàtic municipal ple de tradició i cultura.

La reunió va comptar amb la participació de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom; i la Subdelegada del Govern, Raquel Ibáñez. Que compartiren la presidència de la taula; a més de l’Intentendent en Cap de la Policia Local de l’Alcúdia; el Capità de la Guàrdia Civil de Sueca. El Sargent d’Investigació; un representant de la Policia Autonòmica; la regidora d’Igualtat; i la primer tinent d’alcalde i regidora de Benestar Social de l’Alcúdia. Una representació que demostra la implicació de les diferents administracions en la seguretat ciutadana a l’Alcúdia.

El punt clau de la reunió fou la violència de gènere amb la participació de la coordinadora de la Dona i la coordinadora del grup LARES de l’Alcúdia. Realitzant un seguiment de les víctimes, les denúncies presentades i els recursos municipals disponibles. Així com les actuacions de prevenció, detecció i sensibilització que es realitzen a la localitat a tots els nivells passant pels centres educatius.

L’Alcúdia compta amb el servei VioGen des de l’any 2014 i per tant disposa de protocols i procediments establerts per a l’actuació en casos de violència de gènere de manera coordinada entre els diferents recursos municipals. Es busca oferir a les dones dels municipis més menuts les mateixes oportunitats. Recursos i serveis que les que viuen a les ciutats per tal de garantir la màxima protecció i atenció, reduint les possibles desigualtats.

COTIF, celebra la seua 39a ediciódel 26 de juliol al 6 d’agost

Altre tema fonamental que es va tractar a la reunió fou l’organització del COTIF. Que celebra la seua 39a ediciódel 26 de juliol al 6 d’agost amb participacions d’equips i seleccions d’arreu del món. Pel que es busca establir coordinades per combatre actes de xenofòbia i racisme. La Ciutat Esportiva d’Els Arcs comptarà amb un Punt Violeta. Organitzat per la Policia Local de l’Alcúdia i que se situarà a l’entrada, quedant totalment visible i disponible per atendre les possibles incidències.

A més, les Festes Patronals de l’Alcúdia, que tindran lloc de l’1 al 8 de setembre, contaran també amb un Punt Violeta estratègic. Així com mesures i protocols de seguretat en tots els esdeveniments programats.

Per a finalitzar la reunió, es valoraren els riscs i perills “per tal d’orientar activitats i actuacions policials i de seguretat, així com la coordinació amb Serveis Socials amb la finalitat d’assolir un sistema de seguretat eficaç i de qualitat per a la ciutadania, sempre amb el darrer objectiu que es garantisca la seguretat i la convivència. És fonamental treballar a l’uníson i en una mateixa direcció”, va afirmar l’alcalde, Andreu Salom.