La Junta Local Fallera d’Algemesí presenta el cartell anunciador de les Falles de 2024 obra del pintor algemesinenc Juan Carlos Forner

El cartell, que es titula “Flama”, ha sigut elaborat pel pintor local Juan Carlos Forner. Ha resultat el guanyador de la 5a edició del Concurs del Cartell Faller. Que cada any convoca l’Ajuntament amb la Federació Junta Local Fallera d’Algemesí.

Juan Carlos Forner, autor del cartell guanyador, ha explicat breument el sentit de la seua obra i diu: “Al cartell es pot veure clarament el meu ADN pictòric. Es poden observar 3 taques de color, 2 vinils de color roig i taronja i una pinzellada de color groc que representa una flama. Com indica el nom del cartell. També podem veure clarament l’obra pictòrica que fa anys que porte treballant. En aquest cas, representant al foc, part principal, principi i final de la festa fallera”.

L’acte, en el qual s’ha desvelat el veredicte del jurat i s’ha mostrat per primera volta el cartell. Ha estat presidit per l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis. Hi han participat el president de la Junta Local Fallera, Juanvi Talamantes. La fallera major d’Algemesí, Carla Carbonell, a més del propi autor del cartell, Juan Carlos Forner.

