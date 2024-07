La Junta Local Fallera d’Alzira anuncia el Concurs de Cartells per a les Falles 2025

La Junta Local Fallera d’Alzira llança la convocatòria del Concurs de Cartells per a les Falles d’Alzira 2025.

Este concurs té com a objectiu promoure i celebrar les Falles de la nostra ciutat, reconegudes com a Festa d’Interés Turístic Nacional i Cultural i Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Resum de les Bases del Concurs

Requisits de Participació

El concurs està obert al públic en general, permetent la participació de qualsevol persona que ho desitge sense necessitat d’estar censada com a fallera. Podran participar en el concurs tots els esbossos presentats dins del termini establert que complisquen amb les directrius detallades en les bases.

Temàtica i Tècnica

Les obres han de ser inèdites i estar relacionades amb la temàtica fallera. La tècnica emprada és lliure, però ha de ser reproduïble digitalment.

Termini de Presentació

El termini de presentació de les obres ha començat amb la publicació d’estes bases i finalitza el 30 d’octubre de 2024, a les 22.00 hores.

El Jurat

El jurat estarà compost per persones enteses en l’art, no censades en la Junta Local Fallera d’Alzira, i designades per la delegació de cultura de la Junta Local Fallera d’Alzira.

El Premi

El concurs consta d’un únic premi de 300€, i el cartell guanyador s’utilitzarà com el cartell oficial de les Falles 2025 i la portada del Llibre de Falles 2025 de la Junta Local Fallera d’Alzira. Enguany, a més, es farà una presentació a premsa del cartell en la qual el guanyador tindrà l’oportunitat d’exposar i explicar la seua idea.

Les bases completes del concurs i l’annex d’inscripció estan disponibles en la web de la Junta Local Fallera d’Alzira: www.fallesalzira.es.

Convidem a tots els artistes i entusiastes de la nostra festa a participar en este concurs. És un honor poder col·laborar activament en la difusió de les Falles d’Alzira més enllà de la nostra ciutat i contribuir al nostre llegat cultural.