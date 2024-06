Ral·li 2024: Programa i Activitats

La Junta Local Fallera d’Alzira es complau a anunciar el programa del Ral·li Faller 2024, que es durà a terme els pròxims divendres 12 i dissabte 13 de juliol.

Este esdeveniment emblemàtic combinarà diversió, competició i solidaritat, destacant la participació de la nostra comunitat fallera. Enguany, ens enorgullix comunicar que hem aconseguit la participació de 34 de les 35 comissions falleres d’Alzira. A continuació, es detalla l’itinerari d’activitats:

Divendres,12dejuliol

20:00h – Acreditació de Capitans i Responsables del Ral·li

Lloc:Seu de Junta Local Fallera (C/ Faustino Blasco, 13, 3ª planta)

És imprescindible que tots els capitans i responsables del Ral·li es presenten per a arreplegarlesseuesacreditacionsirebrelesinstruccionsfinals.

22:30h-NitdePlaybacksseguidadelesactuacionsdeDJFedeiDragQueen Lloc:RecinteFiral

Serà una nit vibrant amb l’actuació de grups de playback, avaluats per un jurat professional compost per destacats membres del comerç d’Alzira especialitzats en el gremi:

✓ LaraFilgueira:MaquillatgeiCaracterització

✓ Nerea Ortsd’ArtiDansa:Coreografia

✓ Alexia Thenight: Vestimenta i Posada en Escena, qui a més obrirà l’espectacle presentant el seu nou single “Revolution deColor”.

Dissabte, 13 de juliol

. ♂ 09:30h – Proves i Mini-Olimpíades

Lloc:VoltantsdelParcdeL’Alquenència

S’organitzaran diverses proves i mini-olimpíades al parc i als carrers adjacents i, involucrant activament als comerços locals. Donada l’època de l’any i les altes temperatures, les activitats es realitzaran en zones amb ombra per a assegurar la comoditat dels participants.

13:00h – Prova Solidària

Lloc:ParcdeL’Alquenència

Estaprovasecentraràenlarecaptaciód’alimentsidonacionsenefectiuamblacomprade tiquets solidaris.

Tot el menjar recaptat anirà destinat a Cáritas Alzira.

La falla que guanye esta prova solidària tindrà l’honor de decidir a quina associació sense ànimdelucre amb seu a Alzira esdonaran els fons en metàl·lic recaptats.

Totes aquelles persones que vullguen col·laborar, poden comprar el seu ticket o donar menjar al cau de qualsevol de les comissions falleres d’Alzira.

19.00/19:30h – Cavalcada de disfresses

Lloc:Plaça del Regne – Recinte Firal

En la cavalcada, es comptarà amb un jurat professional que avaluarà a les comissions participants:

✓ Rosa Villena: Perruquera i estilista

✓ Lara Filgueira: Maquilladora

✓ Boydah: Artista local

Important: La cavalcada començarà a la Plaça del Regne i acabarà al Recinte Firal, malgrat el recorregut de la cavalcada està pendent de confirmació per part de les autoritats locals. Es comunicarà el recorregut definitiu tan prompte com siga possible.

21:30h – Sopar Solidari

Lloc:RecinteFiral

23:00h – Rifa, Lliurament de Premis i Macro Disco-mòbil

Lloc:RecinteFiral

La nit conclourà amb el lliurament de premis, on coneixerem als guanyadors de la prova solidaria, als guanyadors del Ral.li, així com als 3 primers classificats de cada categoria (playback, mini-olimpíades i cavalcada). Igualment contarem amb una rifa de productes donatspelscomerços locals iunamacrodisco-mòbilperatancar l’esdeveniment.

La Junta Local Fallera d’Alzira agraïx profundament la participació i el compromís de les comissions, així com la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, la policia local, els comerços locals i dels alzirenys/es en general, que fan possible este esdeveniment.Dur a bon terme les activitats i tindre una gran festa és responsabilitat de tots. Esperem que els ciutadans d’Alzira puguen gaudir tant com nosaltres preparant-ho.