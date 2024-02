El pròxim cap de setmana es donarà la benvinguda a les falles del 2024 amb la tradicional Crida després de la cavalcada de falles.

La Junta Local Fallera de Benifaió ha donat ja a conéixer la programació fallera 2024. Divendres que ve 1 de març a les 20:30h tindrà lloc en el Mercat Municipal la inauguració de l’exposició del Ninot a càrrec dels màxims representants fallers de les cinc comissions falleres i la Junta Local Fallera, un acte que estarà ambientat pel grup “Benifaió en dansa”.

A partir d’eixe dia i fins al diumenge 10 de març es podrà visitar les instal·lacions del Mercat i es podrà votar a aquell “ninot” major i infantil que més agrade per a salvar-lo del foc la nit del 19 de març després de la votació popular. L’Exposició del Ninot acollirà a més les fotografies dels màxims representants de les cinc comissions falleres.



El dissabte 2 de març l’ambient festiu tindrà lloc a partir de les 17:00h amb la tradicional “Cavalcada fallera” que recorrerà els principals carrers del municipi per a finalitzar en la Plaça Major on es durà a terme la “Crida Fallera” des del balcó de la casa consistorial.



Del 5 al 7 de març el Casal de la comissió Falla Sant Josep acollirà el ja tradicional “Concurs de truc dos a dos” que cada any congrega a un gran nombre de participants. Enguany es portarà també a cap la segona edició del concurs de parxís.



El dissabte 9 de març tindrà lloc en la Plaça Major un Esmorzar a càrrec de les Clavariesses de la Mare de Déu d’agost i el diumenge 10 de març arriba de nou a la programació fallera el tradicional Concurs d’arròs patrocinat per les empreses CHOVÍ i La Fallera.



El dijous 15 de març la Plaça Major acollirà a partir de les 17:00h el tradicional berenar de “Xocolatà” patrocinada per l’empresa CHOVÍ.



El diumenge 17 de març el cant de la “Nit d’Albaes” a partir de les 18:30h recorrerà els carrers de Benifaió per a dedicar aquest tradicional cant als màxims representants de les comissions falleres de Benifaió. Després d’aquest acte el punt de trobada serà ja de nit la Plaça Major on es durà a terme el Lliurament dels Premis de les Falles 2024.



A partir del 18 de març la programació fallera del 2024 arriba al seu punt àlgid amb l’Ofrena i la culminació de la festa en honor a San José el dimarts 19 amb la tradicional missa, mascletá i “cremà” dels monuments fallers