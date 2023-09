Els treballs, en format de pintura, fotografia o dibuix, hauran d’abordar el tema del reciclatge

Pot participar qualsevol veí de la ciutat de València però haurà de fer referència als barris dels districtes de l’Eixample i Quatre Carreres

La Junta Municipal de Russafa convoca el concurs “Art + reciclatge”, l’objectiu del qual és reforçar la visibilitat del reciclatge per mitjà de la creació artística als barris de Russafa, Gran Via, el Pla del Remei, Montolivet, la Ciutat de les Arts i les Ciències, en Corts, na Rovella, Malilla i la Fonteta de Sant Lluís.

Podrà participar en el concurs qualsevol persona resident a la ciutat de València. Però haurà de versar sobre el reciclatge als barris de l’Eixample i Quatre Carreres. Cada persona podrà concursar amb un treball original, inèdit i no premiat en altres certàmens. En el cas de pintures i dibuixos, les dimensions no excediran de 90 centímetres mentre que les fotografies podran ser en blanc i negre o en color en format horitzontal o vertical. Les obres es presentaran amb títol i pseudònim per preservar-ne l’autoria.

Les pintures i dibuixos s’hauran de presentar de forma presencial al registre de la Junta Municipal de Russafa mentre que les fotografies s’enviaran per correu electrònic a l’adreça jmruzafa@valencia.es. El termini de presentació de les obres finalitza el 16 d’octubre.

L’obra guardonada en cada categoria rebrà 200 euros i un diploma. Per a més informació, podeu consultar les bases en l’enllaç https://acortar.link/12FILN.