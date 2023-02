La Junta Municipal del Marítim impulsa entre l’alumnat del districte els Objectius del Desenvolupament Sostenible

Es poden presentar relats a la VII edició del concurs de contes ‘El teu barri és la teua casa’ fins al dimarts 14 de febrer

La Junta Municipal del Marítim ha convocat la VII edició del concurs de contes ‘El teu barri és la teua casa’. Este certamen, dirigit a l’alumnat d’Educació Primària dels centres escolars del districte, té per objecte impulsar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).



“La convocatòria també pretén -segons es desprenen de les bases de la convocatòria publicada en la seu electrònica de l‘Ajuntament. Potenciar i afavorir les relacions interculturals, la col·laboració i cooperació; promoure la igualtat entre les persones. Descobrir el talent literari, despertar la imaginació dels xiquets i xiquetes, fomentar el bon ús del llenguatge en la seua expressió gramatical i l’ús del vocabulari no sexista”.

Conforme este acord de la Junta de Govern Local del passat mes de desembre. Els alumnes i alumnes dels citats centres poden presentar els seus relats fins al dimarts 14 de febrer. En el registre general d’entrada de la Junta Municipal de Marítim (al carrer de la Barraca) i en horari de 08.30 a 14.00 hores.

Pel que respecta a la partida pressupostària destinada per a este concurs, esta ascendeix a 960 euros i els premis, que seran en metàl·lic, destacaren als dos millors relats en castellà i en valencià, per cadascun dels cursos d’educació Primària, sent en total 12 premis.