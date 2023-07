La Justícia europea retira la immunitat a Puigdemont

El Tribunal General de la UE desestima el recurs dels eurodiputats Puigdemont, Ponsatí i Comín contra la decisió de l’Eurocambra de llevar-los la protecció. El jutge Llarena estava pendent d’aquesta decisió de cara al procés d’extradició de l’expresident català

La Justícia europea retira la immunitat a Carles Puigdemont. El Tribunal General de la UE (TGUE) ha emés aquest dimecres la sentència sobre la batalla que té l’expresident català i els exconsellers de Junts Toni Comín i Clara Ponsatí per la decisió del Parlament Europeu de llevar la protecció de la qual gaudeixen els parlamentaris arran de la petició del Tribunal Suprem.

El jutge Pablo Llarena estava a l’espera d’aquesta decisió. Per a prosseguir amb el procediment d’extradició dels polítics independentistes ue van fugir a Brussel·les i que fins ara se li ha ennuegat.

El TGUE ha desestimat els recursos presentats per Puigdemont, Comín i Ponsatí, que ara podran elevar l’assumpte al Tribunal de Justícia de la UE, i rebutja els arguments esgrimits pels polítics independentistes contra la decisió de l’Eurocambra d’acceptar el suplicatori del Tribunal Suprem.

Els jutges de Luxemburg consideren que el procés judicial “no es va incoar amb la intenció de danyar l’activitat dels diputats” i recorda que el processament va tindre lloc al març de 2018 mentre que ells no van ser eurodiputats fins al 13 de juny de 2019 (encara que en el seu cas el nomenament va estar als llimbs diversos mesos fins que els tribunals van acreditar la seua condició de parlamentaris) . “Segons el Tribunal General. En examinar un suplicatori de suspensió de la immunitat, no correspon al Parlament analitzar la legalitat dels actes judicials espanyols, perquè aquesta qüestió és competència exclusiva de les autoritats nacionals”, argumenta el TGUE.

El tribunal també menysprea l’argument de la parcialitat del ponent del suplicatori, que va ser el búlgar Angel Dzhambazki; pertanyent al grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), del qual forma part Vox. D’una banda, els jutges sostenen que el procés d’elecció de l’eurodiputat que va redactar la proposta obeeix a un sistema rotatori que s’estableix en “igualtat de condicions”. Així, reconeix que cap membre de l’Eurocambra és “políticament neutre” atés que “per definició” tenen una naturalesa política.

“La pertinença del ponent encarregat de l’examen dels suplicatoris de suspensió de la immunitat al grup polític europeu dels conservadors i reformistes europeus (ECR) és en principi irrellevant per a l’apreciació de la seua imparcialitat”, assenyala el TGUE en un comunicat, a pesar que Vox forma part del procés penal contra Puigdemont, Ponsatí i Comín com a acusació. “Aqueixa situació particular concerneix els diputats que són membres d’aquest partit, però no pot ampliar-se, com a regla, al conjunt dels membres del grup polític ECR per l’únic motiu que compartisquen afinitats polítiques a causa del fet que formen part del mateix grup”, expressen els magistrats.

El següent pas ara correspon al jutge Llarena, que estava a l’espera de la resolució del recurs que van presentar els eurodiputats independentistes contra la concessió del suplicatori per a fer un nou intent per a l’extradició.

No obstant això, perdre la immunitat no suposa que l’extradició es produïsca de manera automàtica atés que Bèlgica haurà de tornar a analitzar la petició i fins ara la justícia belga s’ha negat a entregar a l’expresident català a Espanya.

En qualsevol cas, Puigdemont, Ponsatí i Comín ja han avançat que donaran la batalla i recorreran al TJUE, que és la instància superior. Per a això tenen un termini de dos mesos i Luxemburg haurà d’emetre una decisió (la definitiva) en els següents sis mesos.