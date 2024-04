La liquidació dels pressupostos del 2023 avala la gestió econòmica del govern municipal anterior encapçalat per Compromís.

S’ha realitzat una despesa reconeguda de quasi 11 milions d’euros, dels quals 1,8 M€ en inversions executades.

A més, el deute viu de l’Ajuntament, des del 2017, continua sent de 0 €, i s’ha tancat l’exercici amb 1,8 milions d’euros de romanent de tresoreria per a despesa general que es poden incorporar als pressupostos del 2024.

Al llarg del 2023, s’han arribat a consignar en els pressupostos fins a un total de 17,4 milions d’euros, quan els pressupostos inicials eren de només 10,1 M€. Dels crèdits incorporats, més de 5 M€ corresponen a inversions programades que encara no s’han executat.

Per tant, una situació econòmica planificada i sanejada que desmunta qualsevol dels comentaris malintencionat en sentit contrari que s’han fet en aquest primer mig any de legislatura i de canvi de govern.

Com explica Josep Riera, exalcalde de Meliana: “La liquidació dels pressupostos del 2023 avala la gestió del govern anterior que encapçalava Compromís, tant la gestió econòmica com la planificació de projectes i programes, especialment de les inversions per a la millora de les infraestructures i dels serveis públics de Meliana”.

Així, en les dos legislatures de governs progressistes s’ha passat d’uns pressupostos municipals que han oscil·lat entre els 7 i 8 milions d’euros consignats fins al 2015 pels anteriors governs populars a uns pressupostos consolidats ara al voltant dels 10 milions d’euros en els últims anys.

De fet, els pressupostos inicials del 2023 eren de 10,1 milions d’euros i s’hi han arribat a consignar al llarg de l’any fins a 17,4 milions. Dels quals s’ha reconegut despesa realitzada per un total de prop d’11 milions d’euros. De la resta, més de 5 milions d’euros corresponen a inversions programades que s’aniran executant i gastant en els pròxims mesos, principalment per a les obres de remodelació del CEIP Mediterrani (3 M€) dins del Pla Edificant, el clavegueram del nucli de Roca (1 M€) o la reurbanització dels carrers Aragó i Providència (uns 700.000 €), entre altres.

Per al regidor valencianista, hi ha alguns aspectes de la gestió del govern anterior que expliquen aquest augment pressupostari: “D’una banda, s’han consolidat uns serveis socials de referència amb programes i equips tècnics molt complets gràcies als contractes programa firmats amb els governs del Botànic de la Diputació i la Generalitat, que suposen prop d’un milió d’euros d’ingressos.

El mateix ocorre amb el conveni firmat amb la Generalitat, després del traspàs del Conservatori Professional de Música de Meliana, amb més de 500.000 € d’ingressos. Dos àrees de gestió i de despesa importants per a l’Ajuntament a què durant molts anys no s’havia donat resposta i viabilitat econòmica”. Un altre aspecte destacat que també ha influït en la millora pressupostària municipal és el Fons de Cooperació Municipal impulsat també pel Govern del Botànic des del 2017 -que abans no existia- i que, en el 2023, ha suposat per a Meliana uns ingressos de prop de 600.000 €.

Respecte d’altres xifres que avalen la gestió econòmica del govern de Compromís, com explica el mandatari anterior, són: “Des del 2017, el deute municipal és de 0 €, un fet que s’ha mantingut en el 2023, i el romanent de tresoreria per a despesa general ha arribat enguany passat a 1,8 milions d’euros, uns diners que es poden incorporar ara als pressupostos del 2024 per a impulsar aquells projectes que es considere”. A més, s’ha mantingut la pressió impositiva, estable des del 2016. De fet, la consignació d’ingressos per la contribució urbana (IBI) es manté des d’aleshores en uns 2,4 milions d’euros, quan en el 2014 era superior als 2,8 M€.

En aquest sentit, les bones dades econòmiques evidents desmunten les mentides, les notícies falses i els comentaris malintencionats respecte d’una possible mala situació econòmica de l’Ajuntament amb què s’hauria trobat el nou govern popular, que no ha sigut el cas.

Finalment, Riera destaca també l’important nivell inversor en infraestructures i equipaments dels seus governs: ”De fet, en el 2023, dels 800.000 € previstos inicialment en inversions s’hi ha arribat a gastar fins a 1,8 M€”.

Les més destacades, 250.000 € en millores en vies públiques, 156.000 € en instal·lacions esportives, 250.000 en equipaments municipals, 215.000 € en adquisició de terrenys de dotació educativa, 121.000 € en instal·lacions d’energia fotovoltaica, 121.000 € en les primeres actuacions del clavegueram de Roca, 65.000 € en la millora dels jardins del nord o 58.000 € en la implantació de les àrees tancades per a la recollida dels residus, entre altres inversions.