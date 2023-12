La trobada ha servit per a conéixer les instal·lacions que donen servei a menors tutelats amb diversitat funcional de 0 a 6 anys i anotar necessitats i suggeriments

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i el Secretari Autonòmic de la Família, Ignacio Grande, han visitat les instal·lacions de la Llar de la Infància

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i el Secretari Autonòmic de la Família, Ignacio Grande, han visitat les instal·lacions de la Llar de la Infància, situat en la localitat. Recentment, el servei s’ha traslladat des de València per a estar en una casa de major grandària i amb millors equipaments, després d’haver sigut reformada, adequada i equipada per a cobrir totes les necessitats dels menors tutelats amb diversitat funcional de 0 a 6 anys.

La trobada ha tingut per objectiu no sols conéixer els equipaments dels quals disposen i el resultat de la reforma, sinó també per a anotar les necessitats i suggeriments que l’equip tècnic i professional ha assenyalat durant el partit, millores més particulars per als casos concrets.

Baños adaptats, una terrassa amb jocs, un despatx, diverses habitacions amb llits i bressols totalment accessibles i diverses sales de jocs i aprenentatge donen servei als xiquets i xiquetes usuàries, sempre en coordinació amb el servei de pediatria del centre de salut dels Furs. I és que el servei sanitari d’Alboraia està molt bolcat amb l’atenció a la Llar de la Infància.

“Hem estat seguint tot el trasllat i hem vingut a conéixer tant al personal tècnic com als xiquets i xiquetes usuàries perquè ens coneguen i sàpien que en aquest Ajuntament sempre comptaran amb la màxima col·laboració i ajuda”, explica l’alcalde, Miguel Chavarría.