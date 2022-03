La demora mitjana per a ser intervingut quirúrgicament se situa en 95 dies el mes de febrer, enfront dels 150 dies de febrer de l’any passat

– L’espera es redueix en 8 dies al llarg de l’últim mes

– Hi ha 9.146 persones menys en llista d’espera respecte a febrer de l’any passat

La llista d’espera quirúrgica s’ha reduït 55 dies respecte al mes de febrer de l’any 2021. Així, la demora mitjana per a ser intervingut quirúrgicament en un hospital públic de la Comunitat Valenciana se situa en 95 dies el mes de febrer, enfront dels 150 dies de febrer de 2021. Així mateix, respecte al passat mes de gener, la demora mitjana s’ha reduït 8 dies.

D’altra banda, hi ha 9.146 persones menys en llista d’espera respecte a febrer de l’any passat. De fet, actualment hi ha 61.223 persones en espera d’una intervenció enfront de les 70.369 de l’any anterior. A més, respecte al passat mes de gener, hi ha 1.161 persones menys en llista d’espera.

Aquesta disminució respecte a l’any anterior s’aprecia pràcticament en tots els departaments de salut. En concret, és significativa en el departament de salut de Castelló (116 dies menys respecte gener de l’any passat), a Vinaròs (-114 dies), Hospital Provincial de Castelló (-119 dies), Hospital General de València (-81 dies), Hospital de Sagunt (-74 dies), departament Arnau-Llíria (-66 dies) o departament d’Oriola (-67 dies).

D’altra banda, quant a les patologies, també s’aprecia una millora interanual quant al temps d’espera quirúrgica. En aquest sentit, s’ha reduït la demora en intervencions de adeno-amigdalectomia (-138 dies), pròtesis de genoll (-81 dies), hallus valgus o galindó (-73 dies), artroscòpia (-65 dies) o varices (-63).

De fet, disminueix el nombre d’intervencions pendents de manera significativa en algunes patologies. Per exemple, al febrer hi havia pendents 1.489 intervencions menys de cataractes respecte a febrer de 2021, de pròtesi de genoll 718 intervencions menys, d’artroscòpia 560 menys o de adeno-amigdalectomia 432 intervencions pendents menys que al febrer de 2021.

Així mateix, s’ha incrementat l’activitat d’autoconcert en un 60,91%, que és la fórmula a través de la qual el personal sanitari i no sanitari, de manera voluntària i retribuïda, allarga la seua jornada per a realitzar activitats quirúrgiques. De fet, les intervencions per autoconcert han passat de 1.819 el mes de gener a 2.927 al febrer.

Finalment, cal recordar que la llista d’espera quirúrgica en cap cas afecta a intervencions urgents, oncològiques i no demorables, que són ateses de manera preferent, també en pandèmia.

