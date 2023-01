Una nova normativa de circulació de patinets

Torrent llença una campanya informativa per informar a la gent major i als adolescents per conscienciar que el patinet no es un joguet sinó que es un mitja de transport. Així ho ha confirmat, el regidor de mobilitat, Raúl Claramonte.

Segons el regidor, es una normativa recent però al mateix temps molt esperada en especialment per a la gent major.

Segons el regidor, han tardat aproximadament un any per dur endavant aquesta normativa i espera que dure molt de temps. Amb aquesta normativa, prohibix l’us del patinet per dalt de les voreres, ni tampoc es pot utilitzar el telèfon mòbil. Aquestes infraccions estaran penades amb multes de 200 euros.