La Mancomunitat de la Ribera amb la seu en Alzira, ha organitzat una roda de premsa. Degut a un conflicte laboral entre la empresa prestatari de servei de recollida porta a porta. El sistema particular de Carcaixent, etc i els municipis que encara tenen la recollida orgànica en contenidors. Txema Peláez ha comentat que si no s’arriba a una solució en les pròximes hores acabarà produint-se una vaga. Per això, el motiu d’aquesta roda de premsa, es avisar amb temps als veïns de les localitats.

Des de la Mancomunitat de la Ribera degut aquest conflicte, es plantegen 3 opcions dirigits als ciutadans: En primer lloc, es continua negociant. En segon lloc, s’arriba a un acord i que la vaga quedaria dissolta o en els millors dels casos, les vagues es poden ajornar per a mes endavant i no produir-se de manera immediata i en tercer lloc, que es produisca la vaga como tal. El president de la Mancomunitat, ha recalcat que aquesta vaga no es un assumpte dels ajuntaments. Sinó que el problema entre la pròpia empresa i treballador, referint-se a un conflicte laboral “normal” i que te unes repercussions al ser un servei públic.

Txema Peláez ha demanat a la ciutadania que tinga sentit comú i que des de la Mancomunitat, treballaran per a solucionar aquesta situació el mes prompte possible.