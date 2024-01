L’exposició inclou 8 ermites de la Ribera que han estat digitalitzades amb models 3D, i impreses amb polímer per a exposar-les en una mostra accessible.

L’Ajuntament de Carcaixent és el primer en mostrar aquesta exposició. Que estarà oberta al públic en el Palau de la Marquesa fins el dia 3 de març

La Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Ajuntament de Carcaixent inauguren l’exposició “Les Ermites de la Ribera en 3D”. Una mostra física del treball de digitalització de 8 ermites de la Ribera. Els edificis han sigut digitalitzats en 3D mitjançant fotogrametria amb dron i terrestre, permetent visites virtuals al seu interior amb panoràmiques 360.

Les ermites de Santa Bàrbara d’Alberic, Sant Roc de Ternils de Carcaixent o Sant Bernat de Carlet entre altres. Han sigut les protagonistes al Palau de la Marquesa de Carcaixent on s’ha fet la presentació itinerant. Amb la reproducció de les diferents ermites i elements accesibles com panells en braille o àudio-descripcions per a persones amb diversitat funcional.

La col·laboració entre entitats reflecteix el compromís amb la preservació i promoció del nostre patrimoni local. L’exposició ha comptat amb la presència d’alcaldes de municipis on es troben estes ermites. També amb la presidenta de la Mancomunitat, que ha destacat l’aposta per projectes innovadors de digitalització cultural.

Aquesta presentació és un pas més en la valorització del patrimoni cultural de la regió per ficar en valor eixes ermites i espais de devoció popular que van alçar la majoria dels nostres pobles i avantpassats.

L’exposició física estará disponible al Palau de la Marquesa de Carcaixent fins al 3 de Març i en la web de patrimoni de la Mancomunitat de la Ribera Alta (Riberana).