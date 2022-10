La Mancomunitat de la Ribera Baixa ha posat en marxa dos programes d’itineraris per afavorir la inserció laboral de fins a cent dones de la comarca i a quinze persones majors de 45 anys que hagen estat desocupades durant un període de llarga duració.

Ho ha explicat Vladimir Micó, president de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, que destaca en què consisteixen estos itineraris laborals.

Estos dos programes venen finançats per Labora, amb uns fons dins del marc dels fons europeus Next Generation. En total, la dotació per a ambdues es de 311.500 euros, 220.000 per a la inserció del centenar de dones i 90.000 per als 15 parats de llarga duració. Micó explica com s’elegiran a les 115 persones.

El projecte va entrar en funcionament fa una setmana i té una duració d’un any. ara s’està gestionant la recerca de les 115 persones i, en tindre-les, es procedirà a la seua formació per poder optar a places de treball el més estables possible.