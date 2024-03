La Mancomunitat de l’Horta Nord ha aprovat en un Ple Extraordinari celebrat hui dijous 7 de març, el seu pressupost per a l’any 2024.

Uns comptes que ascendeixen fins als més de 9,7 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment de més de 2 milions d’euros sobre el pressupost de l’any 2023

Uns comptes que ascendeixen fins als més de 9,7 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment de més de 2 milions d’euros sobre el pressupost de l’any 2023, i que destinaran als serveis socials i al nou contracte de recollida de residus, la gran part d’aquest pressupost dels deu municipis que componen aquesta mancomunitat, tal com ha explicat el president de l’entitat, Fran López.

“Es tracta d’un pressupost molt treballat, sobretot amb els municipis més xicotets que componen l’entitat, i que ens servirà i marcar el full de ruta del que volem fer en els pròxims anys. Hem aconseguit posar en el centre les necessitats de la població de tots els municipis que componen la Mancomunitat de l’Horta Nord”, assegura el seu president.

El nou contracte del servei de recollida de residus urbans, recentment adjudicat amb un cost de quasi 3 milions d’euros a l’any (2.959.150,45€), a més del pagament de l’impost estatal (750.000€) i l’aportació al pressupost del EMTRE (695.764,28€) que assumeix la Mancomunitat, destaquen en el capítol de despeses, la qual cosa fa que el pressupost de l’entitat augmente respecte a l’any anterior en més de 1,5 milions d’euros.

No obstant això, la continuïtat i ampliació de personal en programes socials com l’Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIAA), l’equip d’Atenció Primària Bàsica en les seues diferents àrees (inclusió social, itineraris d’inserció, acció comunitària, intervenció amb famílies, assessoria jurídica, estrangeria, prevenció i intervenció amb famílies), el Servei d’Ajuda a domicili (SAD), i la posada en marxa de nous programes socials com el Servei d’Atenció Social a la Malaltia Mental (SASEM), fan que aquesta partida pressupostària també siga una de les quals més augmenta en dotació pressupostària considerat tots aquests programes d’índole social.

Per a fer front a la nova Llei de Benestar Animal, es duplica la quantitat anual del conveni amb la protectora AJUDA A PUJAR i es reforça el servei prestat als municipis des de la Gossera de la Mancomunitat, amb una nova treballadora en plantilla, la qual cosa permetrà una millora en la prestació del servei de recollida d’animals abandonats, ampliant-lo ara també als caps de setmana.



El president, en la seua intervenció en el Ple, ha volgut agrair el cordial diàleg i les propostes realitzades pels i les diferents representants dels ajuntaments en la negociació del pressupost d’enguany des del primer esborrany presentat.



L’aprovació d’aquest pressupost 2024 ha sigut possible gràcies als 14 vots favorables dels representants -2 per ajuntament- dels municipis d’Albalat dels Sorells, Albuixec, Massalfassar, Museros, La Pobla de Farnals, Rafelbunyol i El Puig de Santa María, enfront dels 6 vots en contra, dels i les representants de les localitats d’Emperador, Massamagrell i Puçol.