El president de la institució, Fran López, visita la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona “com a exemple a seguir”.

La Mancomunitat de l’Horta Nord està apostant en aquesta nova legislatura per posicionar-se com a referent en la gestió de residus i la sostenibilitat.

La setmana passada, el President de la Mancomunitat, Fran López, va visitar la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona. Una institució referent a nivell estatal en la gestió mancomunada de recollida i tractament dels residus i del cicle integral de l’aigua.

Durant la visita a les nova instal·lacions de la seu de la institució pamplonica es va mantindre una reunió amb David Campeón, President de la MCP. Així com amb Alfonoso Amorena, Director-Gerent de Serveis de la Comarca de Pamplona S.A. per a aprofundir en com des de l’empresa pública dependent de l’entitat es gestionen aquests serveis mancomundaos en els 50 municipis que integren la mateixa.

Atés que la Mancomunitat va adoptar com a mode de gestió dels serveis –tant del de proveïment i sanejament d’aigua com del de gestió de residus– el definit legalment com a gestió directa a través de societat mercantil el capital de la qual pertany íntegrament a la Mancomunitat

“Volem ser referents en la gestió de residus i, per això, és important aprendre del que ja està funcionant en altres llocs. La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona és un exemple a seguir en aquest àmbit”, explica López. El president de la Mancomunitat de l’Horta Nord ha agraït al seu homòleg pamplonés. David Campeón, haver compartit la seua experiència en la gestió mancomunada de residus.

Gestió intel·ligent de residus

Com es recull en els pressupostos aprovats per al curs 2024, la gestió mancomunada de residus és una prioritat per a la institució. Recentment la Mancomunitat de l’Horta Nord ha anunciat que implantarà de manera progressiva un nou sistema de recollida de residus. Amb el qual persegueix una millor separació de les deixalles que es generen.

López va explicar que el model de recollida de residus de la Mancomunitat es posarà en marxa de manera progressiva i amb una important campanya informativa dirigida a la població. El nou contracte de neteja implica el canvi de tots els contenidors, més de 2.000, pels nous contenidors intel·ligents i de major capacitat. A més, també es renovarà la flota de camions i hi haurà una major freqüència de recollida.