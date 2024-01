El projecte, dirigit a joves de 12 a 16 anys, ja s’ha posat en marxa a Massamagrell i es desenvoluparà també a El Puig, La Pobla de Farnals, Rafelbunyol i Museros

El Departament de Joventut de la Mancomunitat de l’Horta Nord ha posat en marxa en programa “Creant emocions” amb l’objectiu de fomentar la participació, el diàleg i la capacitat crítica entre els i les joves dels municipis mancomunats.

El projecte, dirigit a joves de 12 a 16 anys, ja s’ha dut a terme en Massamagrell. En este moment, es desenvolupa a El Puig. Els pròxims mesos també es posarà en marxa a La Pobla de Farnals, Rafelbunyol y Museros.

El programa consisteix en un itinerari educatiu de sis sessions. Orientat a fomentar la participació, a millorar la convivència i oferir eines que faciliten la resolució de conflictes. Mitjançant la creació d’una sèrie de projectes col·lectius. El projecte aborda diferents objectius en esta mateixa línea com facilitar el coneixement mutu. El diàleg i la cohesió grupal, així com afavorir la capacitat de reflexió, comunicació i escolta.

El president de la Mancomunitat de l’Horta Nord, Fran López. Descriu este programa com a “un vehicle necessari per a motivar a la joventut del nostres municipis a adquirir una actitud crítica. Davant el que els envolta”. “Fomentar la capacitat de reflexió, comunicació i escolta es clau per mostrar els i les joves noves possibilitats d’organitzar-se. Comunicar-se i treballar en equip mitjançant la posada en marxa d’una acció col·lectiva”, explica López.