La Mancomunitat de l’Horta Nord inicia una campanya per previndre les agressions sexuals a les festes patronals

‘Talla-li el pas’: la nova iniciativa per conscienciar sobre el consum abusiu de substàncies i la violència de gènere durant les festes

La Mancomunitat de l’Horta Nord ha posat en marxa la campanya ‘Talla-li el pas, La violència de gènere no està convidada a la festa’ amb motiu de les festes patronals dels 10 municipis mancomunats.

L’objectiu és sensibilitzar la població en matèria de prevenció d’agressions sexuals en contextos festius, especialment sobre el consum abusiu de substàncies addictives com a desencadenant d’actituds violentes. La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives identifica precisament aquest escenari festiu com a propici per a l’abús d’alcohol i altres drogues.

Per tant, des de la Mancomunitat de l’Horta Nord, es treballarà de manera transversal centrant-se en les agressions sexuals, fent entendre a la ciutadania que el consum de determinades substàncies no justifica que es produisquen aquest tipus de comportaments. Així mateix, es facilitaran eines per previndre i detectar conductes violentes, perquè tot el món puga gaudir en pau de les festes al seu municipi.