La Mancomunitat de l’Horta Nord se suma al duel pel tràgic incendi de València

En solidaritat amb les víctimes i totes les famílies afectades per l’incendi que va tindre lloc ahir en el barri de Campanar de la ciutat de València, la Mancomunitat L’Horta Nord s’adhereix al duel de tres dies oficial.

Així ho ha anunciat Fran López, president de la institució, qui ha manifestat “el seu més sentit condol per les famílies dels morts” i qui també ha volgut mostrar “tot el seu suport i solidaritat amb les persones afectades per la tragèdia que vam fer ahir”. No ha volgut passar per alt el “gran esforç i lliurament de totes les persones que han treballat sense descans per a minimitzar els danys del greu incendi”.

Tal com ha confirmat López el dol serà oficial des d’oficial les 00.00 hores del divendres dia 23 de febrer fins a les 24.00 hores del diumenge dia 25 de febrer de 2024.

Així mateix, l’equip tècnic de la Mancomunitat L’Horta Nord s’ha concentrat a les 13:00h a les portes de la institució per a mostrar la seua solidaritat i suport a les víctimes d’aquesta tragèdia.