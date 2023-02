La Mancomunitat de l’Horta Sud, va aprovar el passat 8 de febrer un pressupost per a 2023, uns comptes de 3,14 milions d’euros. Amb el vot a favor de totes les forces polítiques, s’ha aprovat aquest pressupost, on es destaca la inversió en el Pla de Dinamització i Govern Turístic. Aquest pla incluix una inversió d’uns 210.000 euros que son finançats per parts iguals per Diputació de València, Generalitat i la pròpia Mancomunitat.

La contenció de les despeses per no perjudicar als consistoris, ha sigut un altre dels aspectes mes destacats en el moment d’elaborar el pressupost. Al mateix temps, la entitat comarcal està treballant en quatre projectes europeus que acumulen una quantitat aproximada de mig milió d’euros.

Josep Cabanes, ha agraït la predisposició de treballar de manera conjunta de totes les formacions i la unanimitat de tots els municipis, independentment del partit que governe i el compromís de tots ells, davant d’aquest tipus de projecte en comú.