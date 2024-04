La Mancomunitat de l’Horta Sud instal·la un panell turístic a Torrent

El tòtem turístic s’ha instal·lat en el passeig central de l’Avinguda al Vedat al costat del ficus de Bisbe Benlloch

El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes i l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, han visitat el nou panell interactiu

El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes i l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado. Han visitat el nou panell interactiu instal·lat per a potenciar el turisme. On han pogut veure totes les possibilitats que ofereix aquest tòtem com a nou recurs turístic.

El tòtem interactiu, finançat a través del Pla de Dinamització i Governança Turística 2023 del Govern d’Espanya. Consisteix en un sistema informatiu i publicitari, que permet al visitant apreciar de manera dinàmica els continguts destacats dels municipis de la comarca de l’Horta Sud com a destinació turística. Gràcies al seu sistema de pantalla tàctil, de fàcil navegació i d’interacció amb el contingut turístic. Els visitants poden conéixer els llocs més importants de la zona, així com prendre’s fotografies.

L’alcaldessa Amparo Folgado ha assenyalat que “aquesta és una gran eina per a poder conéixer millor els recursos turístics que ofereix Torrent als seus visitants i als seus propis veïns. Però també, perquè, des de cada municipi de la nostra comarca, puguem conéixer les festes, monuments i xarxa de senderes dels municipis del nostre entorn”.

En eixa línia el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes ha destacat que “amb aquesta eina ajudem als municipis que formen part de la Mancomunitat a millorar l’experiència dels visitants aprofitant l’ús de les noves tecnologies per a impulsar el nostre turisme i el coneixement del nostre territori”.