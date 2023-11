La Mancomunitat de l’Horta Sud llança la seua campanya pel 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones

La Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat ha basat la campanya en la formació per al personal tècnic i centres educatius de la comarca

La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud ha llançat la seua campanya per a la commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones que se celebra el 25 de novembre.

Una de les principals accions que s’han posat en marxa des de la Unitat d’Igualtat ha sigut un curs dirigit al personal tècnic dels ajuntaments de la comarca sobre la sensibilització en igualtat i contra la violència de gènere. Aquesta formació serà en línia i les persones interessades poden accedir a ella des del dijous 2 de novembre fins al divendres 15 de desembre quan desitgen.



D’altra banda, ja s’han començat a impartir diferents tallers en els instituts de la comarca que versen sobre la violència de gènere digital i la prevenció de les violències sexuals. El personal tècnic de la Unitat d’igualtat de la Mancomunitat ja ha acudit als instituts de Massanassa i té programats tallers fins al mes d’abril. En aquest curs el professorat pot triar entre “La violència de gènere digital” o “L’educació afectiu-sexual”.



A més, la Unitat d’Igualtat ha desenvolupat material didàctic dirigit a centres escolars de la comarca. Concretament aquests recursos estan dirigits a l’alumnat d’infantil i primària i el seu objectiu és treballar la prevenció de la violència contra les dones.



També, i com ja ha ocorregut en les últimes campanyes de la Mancomunitat del 25N, el divendres 24 de novembre se celebrarà en la seu de la Mancomunitat un acte institucional. El president de la Mancomunitat, Jose Francisco Cabanes, llegirà el manifest del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.



Finalment, el diumenge 26 de novembre se celebrarà la marxa del 25N “Agermanades” que eixirà des dels municipis d’Albal, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta i Sedaví per a acabar en la població de Massanassa on se celebrarà un acte en memòria de totes les víctimes per violència de gènere.



“La campanya impulsada per la Mancomunitat de l’Horta Sud enguany és formativa i pràctica tant per al personal tècnic com per als centres educatius de la comarca”, ha afirmat el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Jose Francisco Cabanes, qui també ha afegit: “Volem que els municipis estiguen preparats per a afrontar situacions difícils com la violència de gènere i les persones joves de la comarca sàpien enfrontar-se o identificar situacions de violència. Som el complement per a les seues pròpies campanyes del 25N”.