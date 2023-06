La Mancomunitat de l’Horta Sud posa a la disposició dels seus municipis totems identificatius de la comarca

L’objectiu és informar tant els i les visitants com a la ciutadania dels propis municipis que la localitat. En qüestió forma part d’un projecte comú de comarca organitzat entorn de la Mancomunitat.

La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud ha posat a la disposició dels vint ajuntaments que la conformen totems informatius. Que identifiquen a cadascuna de les localitats dins de la comarca de l’Horta Sud.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és la d’informar. Tant els i les visitants com a la ciutadania dels propis municipis que la localitat en qüestió forma part d’un projecte comú de comarca. Organitzat entorn de la Mancomunitat.

Actuació, finançada amb el Pla d’Inversions de la Diputació de València

L’actuació, finançada amb el Pla d’Inversions de la Diputació de València. S’emmarca també en l’estratègia de promoció turística de la comarca duta a terme per la Mancomunitat. “Tant les persones que visiten per primera vegada un municipi com els que passen contínuament per aqueixes entrades a partir d’ara podran saber que aqueixa població en la qual es troben forma part de la comarca de l’Horta Sud i de la Mancomunitat”. Ha assenyalat José Francisco Cabanes, president de la Mancomunitat.

“Busquem potenciar el sentiment de comarca especialment. Ara que hem aconseguit que desaparega la denominació de Horta Oest i formem part tots de l’Horta Sud”. Ha afegit Cabanes, fent referència a la reivindicació tant de la Mancomunitat com d’altres entitats comarcals per a l’eliminació de la nomenclatura fictícia “Horta Oest”. Eliminació que es va fer realitat el mes de gener passat quan l’Institut Cartogràfic Valencià així ho reconeixia en la llei de pressupostos autonòmics de 2023.



En els tòtems, que se situaran en zones visibles i de pas de cadascun dels vint municipis de la comarca, es pot veure un mapa en el qual es destaca el municipi en el qual està instal·lat per a poder situar la població dins de la comarca. A més, en tots els tòtems es poden llegir els noms dels 20 municipis que formen part de la Mancomunitat de l’Horta Sud.