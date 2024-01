L’entitat supramunicipal participa per segona vegada en FITUR, un dels aparadors internacionals més importants del sector turístic mundial

a Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud va presentar en el dia d’ahir la seua oferta i estratègia turística en la Fira Internacional de Turisme (FITUR) que s’està celebrant a Madrid

La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud va presentar en el dia d’ahir la seua oferta i estratègia turística en la Fira Internacional de Turisme (FITUR) que s’està celebrant a Madrid, considerat com un dels aparadors internacionals més importants del sector turístic mundial.

Es tracta de la segona participació de la Mancomunitat de l’Horta Sud en FITUR, després de la del passat any, i va tindre lloc a la sala de presentacions de València Turisme de la Diputació de València amb una presentació de l’oferta i estratègia turística duta a terme en els últims anys.

La presentació la va realitzar el president de la Mancomunitat, José Francisco Cabanes, acompanyat del responsable de turisme i fons europeus, Bartolomé Nofuentes, i, en ella, va repassar les últimes actuacions de l’entitat comarcal en matèria turística.

A més, el també alcalde de Sedaví va realitzar un recorregut per la comarca exposant tot el potencial turístic de l’Horta Sud. La presentació va finalitzar amb la visualització del reportatge de promoció turística #PropDeTu amb el qual es mostra l’enorme potencial turístic de la comarca.

El president de la Mancomunitat va voler també agrair la invitació de València Turisme de la Diputació de València. “Volem agrair a la Diputació de València la invitació a formar part d’aquest gran esdeveniment que és per a nosaltres una oportunitat de continuar treballant pel turisme de la nostra comarca i convertir-lo en motor econòmic dels nostres municipis”, ha assenyalat Cabanes.

Amb la participació en FITUR, l’entitat supramunicipal continua apostant per potenciar la seua marca turística com porta fent des de fa anys.

Des de l’any 2020 amb la presentació del vídeo promocional que es va poder veure en la ponència; continuant amb l’any 2021 amb la presentació de quatre rutes turístiques per la comarca amb l’objectiu de fomentar el coneixement de patrimoni històric, cultural i natural; passant per un important 2023 amb la primera participació en FITUR, la consecució de la qualificació de la Destinació Turística Intel·ligent i la Fira de Turisme de Quart de Poblet; fins a arribar a l’actualitat, on la Mancomunitat de l’Horta Sud continua reforçant la seua aposta pel turisme enaltint tot el seu patrimoni, tant humà com arquitectònic, la seua gastronomia, les seues festes i la seua naturalesa.

L’entitat supramunicipal continua per la senda del Pla Estratègic de Turisme, que es va estrenar amb una exposició a Brussel·les sobre la història i cultura de la comarca amb motiu de la Setmana de les Regions i Ciutats en la capital d’Europa on es van exposar les singularitats dels municipis de l’Horta Sud l’any passat.

Aquest Pla Estratègic es realitza amb el suport de la Diputació de València i la Generalitat en el qual assegura una inversió de prop d’un milió d’euros per als pròxims dos anys per a posar en marxa accions en matèria turística a la comarca.