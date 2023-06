La Mancomunitat de l’Horta Sud torna a llançar la seua campanya contra l’assetjament sexual

La Mancomunitat de l’Horta Sud torna a llançar la seua campanya per a previndre l’assetjament en les festes populars de la comarca

Es repartirà material informatiu amb el lema“Només Sí És Sí” en els Punts Violeta situats en les festes populars dels municipis de la comarca

La unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud torna a llançar aquest estiu la campanya contra l‘assetjament sexual. En els espais públics en la qual ja van participar tots els pobles de la comarca l’any passat.

Sota el lema “Només Sí És Sí” i “Per uneixes festes lliures d’agressions sexistes”. La iniciativa torna a estar enfocada a les festes populars dels municipis de la comarca. On es repartiran cartells i fullets per a conscienciar sobre aquesta problemàtica.



Com a novetat enguany també es repartiran ventalls i cordons per a penjar en el coll. Per portar identificacions o mòbils amb el lema de la campanya per a repartir en els punts violeta. Que els municipis de la comarca instal·laran durant les seues festes.



A més, la formació en línia sobre l’assetjament en els espais públics tornarà a estar activa i es podrà accedir mitjançant un codi QR que apareix en els cartells i fullets. El curs, els principals objectius del qual són saber identificar l’assetjament sexual i adquirir eines per a poder enfrontar-lo, es podrà realitzar durant tot l’estiu.

Dissenys amb diferents eslògans com “No vull el teu xiulit” o “Si el teu assetges, jo reaccione!”



En els punts violeta també es podran trobar gràcies a la col·laboració de la Mancomunitat dissenys amb diferents eslògans com “No vull el teu xiulit” o “Si el teu assetges, jo reaccione!” per a fer-se fotos i pujar-les a les xarxes socials afegint el hastag #NomésSíÉsSí.



Durant les festes locals de l’any passat tots els municipis de la comarca van acollir la campanya i va haver-hi una gran participació. Especialment per part dels i les joves, que van compartir una gran quantitat de fotografies amb les frases de la campanya i l’etiqueta #NomésSíÉsSí.



“Aquest tipus d’iniciatives és molt important en moments com les festes populars a les quals acudeix públic jove i necessita estar informat”. Ha apuntat José Francisco Cabanes, president de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Cabanes ha afegit que els punts violeta “són cada vegada més visibles i més populars, s’acosta molta gent i em sembla un gran pas que les persones s’interessen a saber més sobre la igualtat”.