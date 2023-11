La Mancomunitat de Municipis Ribera Alta visita Brussel·les per tal de conèixer fórmules punteres de reciclatge

La Junta de Govern de la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Alta ha visitat Brussel·les en una jornada de treball. La qual ha estat centrada en conèixer les tècniques més avançades de reciclatge i gestió de residus a la regió de Flandes.

Així ho ha declarat Paqui Momparler, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Qui ha destacat els avantatges i beneficis que ha reportat aquesta visita per a totes les poblacion. Amb unes tècniques que ajudaran a millorar el reciclatge i gestió de residus acomplint les tres erres.

Per part d’Alzira, el regidor d’Hisenda i Urbanisme Andrés Gomis ha destacat que aquesta visita ha servit per conèixer les millors pràctiques en gestió de residus. Economia circular i separació en origen i com implementat-ho a les poblacions guanyant en cura del medi ambient i estalvi econòmic.

Alginet, representada per la seua alcaldessa, Elia Ferrer, ha posat en valor la realitat de la situació que es viu amb les mesures establides des dels organismes. Que no és només un papers escrit, i que la tasca dels ajuntaments és posar els mitjans i conscienciar a la població de la importància del reciclatge.

Amb esta visita s’ha comprovat que tecnològicament, a la Ribera, es compta amb avanços significatius. Però cal posar en marxa sistemes intel·ligents de replega, gestió i tractament dels residus. Per tal d’abaixar el cost dels serveis de gestió de residus, de manera que aquells ciutadans i ciutadanes que gestionen correctament els seus residus puguen reduir el pagament.