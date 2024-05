La Mancomunitat Horta Nord posa en marxa el seu primer pla estratègic de turisme

L’objectiu principal d’aquest pla és la professionalització i potenciació del sector turístic en els deu municipis que conformen la Mancomunitat

Tal com ha expressat el President de la Mancomunitat, Fran López: “Aquest pla estratègic representa un abans i un després en el sector turístic de la Mancomunitat.

Si bé és cert que municipis com El Puig i Puçol, per exemple, ja destaquen en matèria turística, aquest pla busca continuar amb eixe impuls a més de beneficiar a tots els municipis de la Mancomunitat mitjançant un enfocament de treball comú.”

La implementació del pla “no sols busca l’atracció de visitants, sinó alhora beneficiar a l’economia i empreses locals a potenciar i valorar els recursos dels quals disposem”, incideix Fran López. El pla busca reforçar el sector turístic local mitjançant una xarxa d’intercanvi d’experiències i coneixements avalada per la Diputació de València, institució que també ha possibilitat el llançament d’aquest Pla Estratègic de Turisme gràcies a una subvenció sol·licitada per la Mancomunitat Horta Nord, que comptarà a més amb la col·laboració d’una empresa especialitzada en el desenvolupament d’aquest tipus plans.

Les fases del pla



L’ambiciós projecte anunciat es desenvoluparà en diverses fases, començant amb un diagnòstic detallat de la situació turística dels municipis de la Mancomunitat, identificant les fortaleses i àrees de millora en cadascun d’ells. Aquesta anàlisi permetrà estructurar adequadament el projecte i abordar les àrees clau per al desenvolupament turístic.

A partir d’ací es conformaran les taules de diagnòstic, que comptaran amb la participació d’ajuntaments, tècnics, empreses turístiques, agents socials i ciutadans. En aquestes taules de treball s’abordaran aspectes com el posicionament turístic, la competitivitat i la visió i objectius a llarg termini que es pretenen aconseguir.

Finalment, es dissenyarà el pla d’acció, perfilant els eixos estratègics i programes d’actuació que guiaran el desenvolupament turístic de la Mancomunitat. Aquest pla inclourà informes de situació, un document en el qual s’expose clarament el model turístic desitjat i el pla d’acció definitiu

Comissió de Seguiment



Per a garantir l’efectivitat del pla, s’establirà una Comissió de Seguiment, Control i Coordinació. Aquesta comissió s’encarregarà de supervisar l’abast del pla, assegurant un diagnòstic precís, planificació adequada, disseny i comunicació efectiva dels objectius i resultats del pla, així com es manté una anàlisi contínua del procés. Tot això per a assegurar que es compleix degudament amb l’objectiu d’aquest pla.

Un primer pas



El llançament d’aquest pla és “el primer pas d’una sèrie d’accions amb les quals busquem consolidar al turisme com a motor econòmic i social en la Mancomunitat”, assegura Fran López, president de la Mancomunitat Horta Nord. Des d’aquesta institució esperen que amb la professionalització i la millora de la gestió turística s’aconseguisca incrementar el flux de visitants alhora que crear noves oportunitats i beneficis per a tots els municipis de la Mancomunitat.