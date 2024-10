La Mancomunitat l’Horta Nord inicia els cursos inclusius dins del seu programa Itineraris Integrats

L’entitat avança en el seu compromís d’integració de persones en situació o risc d’exclusió social

La Mancomunitat l’Horta Nord dona inici, dins del Programa d’Itineraris Integrats per a la Inclusió Social de persones en situació o risc d’exclusió social, als cursos de formació no reglada impartits per Open Space Comarcal i Adecco.

Aquests cursos tenen l’objectiu de potenciar les habilitats socials i les capacitats personals de les persones usuàries del Programa i que són titulars i beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió i de l’Ingrés Mínim Vital.

El president de la Mancomunitat, Fran López, ha assegurat que “la inclusió social és un compromís que mantindrem des de la Mancomunitat per a garantir que totes les persones tinguen accés a noves oportunitats”.

Aquests cursos pretenen aconseguir una millora de competències tècniques i professionals que faciliten l’accés a una ocupació, al treball decent i a l’emprenedoria a través de la cerca activa d’ocupació des dels dispositius mòbils, la millora de la comunicació amb les Administracions Públiques a través dels dispositius electrònics i la detecció de fraus i notícies falses en Internet. En definitiva, es busca millorar el desenvolupament competencial i reduir la bretxa digital.

Com ha indicat López, “aquests cursos seran de molta utilitat perquè persones en situació o risc d’exclusió social tinguen accés a formació que els permeta adquirir noves habilitats per a un futur pròxim i sostenible”. Així doncs, la Mancomunitat pretén avançar per a aconseguir l’objectiu 4.4 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Aquest programa d’inclusió social, que es desenvoluparà entre els mesos d’octubre i novembre d’enguany, és finançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027, i es realitza d’acord amb l’addenda al contracte programa 2021-2024 entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’entitat mancomunada.

Per a la realització d’aquests cursos, seran els ajuntaments de Museros, Albuixec i Pobla de Farnals els que cediran els espais pertinents de les seues dependències municipals per al seu desenvolupament.