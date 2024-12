La Mancomunitat l’Horta Nord inicia la formació d’una plataforma de treball cultural gràcies al projecte URBACT-ReCup

La Mancomunitat l’Horta Nord (MHN) ha fet un pas important en la seua aposta per la revitalització cultural amb la creació d’una plataforma de treball a escala europea, que connectarà les activitats culturals dels seus deu municipis.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte europeu URBACT-ReCup, orientat a intercanviar bones pràctiques sobre digitalització i coordinació d’activitats culturals tradicionals.

Objectiu del projecte ReCup

L’objectiu del projecte és adaptar models de revitalització cultural d’altres ciutats europees a un entorn metropolità com el que conformen els municipis de la Mancomunitat l’Horta Nord. En aquest sentit, es vol fomentar l’ús de solucions digitals innovadores per a preservar la identitat cultural local i coordinar activitats culturals de manera eficient.

Visita dels experts europeus

La jornada de treball celebrada aquest dimecres va comptar amb la visita de Máté Ábrahám, del districte de Újbuda (Hongria) i coordinador del projecte ReCUP, així com d’Elisa Filippi, experta en polítiques culturals comunitàries. Tots dos van recórrer diferents espais culturals dels municipis mancomunats i van compartir experiències que serviran de referència per al desenvolupament de la plataforma cultural.

Implicació de la societat civil

Fran López, president de la Mancomunitat, va destacar que la implicació de la societat civil serà clau per garantir l’èxit d’aquesta plataforma. Va assenyalar que és fonamental comptar amb la col·laboració d’associacions culturals i col·lectius per oferir una activitat cultural coordinada i estructurada que beneficie a tots els grups poblacionals.

Ruta cultural pel Puig i Rafelbunyol

Al matí, els experts van visitar el Centre Cultural La Marina del Puig, on es van reunir amb el Urban Local Group format per agents culturals, tècnics i associacions de la Mancomunitat. Després, van realitzar una ruta cultural que va incloure una parada en el monestir del Puig, un dels principals elements patrimonials de la zona. A la vesprada, la visita va continuar a Rafelbunyol, on van conéixer iniciatives culturals com les escoles de música i les Societats Musicals.

Valoració dels experts europeus

Máté Ábrahám va subratllar la importància del projecte ReCUP per a la cooperació cultural europea i va destacar com la Mancomunitat està impulsant solucions digitals per donar suport a la identitat cultural local. Per la seva banda, Elisa Filippi va explicar que projectes com el ReCUP permeten adaptar solucions digitals innovadores per a una gestió cultural sostenible, que preservi el patrimoni cultural i s’obri al futur digital.

El projecte URBACT-ReCup

El projecte ReCUP se centra en la digitalització de les activitats culturals tradicionals i busca combinar l’ús de plataformes digitals amb la preservació de la identitat cultural local. Inspirat en models com el centre tecnològic Adaptér i la plataforma INSERT IT de Újbuda, el projecte pretén replicar aquests models a les localitats de la Mancomunitat l’Horta Nord.

Amb aquesta trobada, s’han establert les bases per crear una xarxa cultural sostenible que tindrà un impacte positiu i durador a nivell local i europeu.