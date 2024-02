La institució vol terminar amb els mites sobre la igualtat

Amb motiu de la celebració del 8-M, Dia Internacional de la Dona, la Mancomunitat L’Horta Nord llança la campanya “La igualtat no és un mite” durant les dos pròximes setmanes a través de les seues xarxes socials.

L’enquesta publicada pel CIS, el passat mes de gener, sobre la percepció de la igualtat i els estereotips de gènere, va posar de manifest l’existència de posicions escèptiques sobre les desigualtats de gènere.

Segons podem llegir en els seus resultats el 52% dels xics entre 16 i 24 anys dona suport a la idea que existeix una discriminació cap als homes. Este mateix estudi revela que la realitat és molt diferent i que la bretxa entre homes i dones continua existint.

Sota este pretext, la institució, tal com ha comptat el seu president, Fran López “hem volgut llançar esta campanya per a posar de manifest la situació real de les dones en la nostra societat i tractar de treballar de manera conjunta amb la societat per a revertir-la”.

La campanya s’inicia esta setmana amb un qüestionari a través de xarxes socials amb l’objectiu d’involucrar a la població en este camí per a desmitificar algunes de les informacions errònies que persistixen entre la ciutadania. Durant la setmana que ve s’aniran revelant dades que esclarisquen esta situació i reivindiquen estes desigualtats.

Esta campanya està en línia del compromís de la Mancomunitat L’Horta Nord per treballar per una igualtat real, i se suma al gran ventall d’accions llançades per la institució que tenen com a objectiu comú abordar esta problemàtica a través de la conscienciació i l’educació. Així es pot veure en altres accions com la recent campanya de Sant Valentí o les xarrades en els instituts dels municipis mancomunats sobre la prevenció i erradicació de la violència de gènere.