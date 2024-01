La institució duu a terme aquesta actuació per a conscienciar sobre la reducció i la separació de residus

El passat 19 de gener la Mancomunitat L’Horta Nord va posar en marxa la campanya itinerant “Més viva i més sostenible”. Pels diferents municipis mancomunats sobre la reducció i la separació de residus amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania tota la informació necessària en aquesta matèria.

La campanya es va iniciar a Albalat dels Sorells. En la qual es va instal·lar el Punt d’Informació Verda fins al qual es podia acostar la ciutadania per a rebre informació específica i consells pràctics sobre hàbits i conductes més sostenibles. Aquest punt informatiu ha anat recorrent els punts més transitats de 9 municipis que pertanyen a la Mancomunitat i finalitzarà la setmana vinent a Emperador. Així mateix, els veïns i veïnes que s’han acostat han sigut obsequiats amb utensilis. Per a facilitar aquests hàbits en el dia a dia com les bosses reutilitzables per a la compra.

La campanya portada s’alinea al compromís de la Mancomunitat L’Horta Nord amb el medi ambient i la promoció de la sostenibilitat. Unit també a altres accions com els voluntaris mediambientals. En aquesta línia, durant aquest any, es procedirà a la instal·lació del cinqué contenidor per a facilitar i millorar la separació de residus en tots els municipis mancomunats.

El president de la Mancomunitat va aprofitar la seua visita al punt d’informació verda de Museros, divendres passat 26 de gener, coincidint amb el dia de l’Educació Ambiental, per a mostrar la seua convicció amb la conscienciació sobre els hàbits més sostenibles: “Cuidar el nostre entorn és la nostra única garantia per al futur, és per això que des de les institucions hem de dur a terme accions de protecció i també de conscienciació perquè la ciutadania tinga la informació necessària i puga contribuir amb xicotetes accions del dia a dia.