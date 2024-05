La Mancomunitat L’Horta Nord reforça la prevenció de conductes addictives

A través de la seua Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) la Mancomunitat està duent a terme accions per a reduir els problemes de drogues en els seus municipis

La prevenció de les conductes addictives és una de les prioritats per a la Mancomunitat L’Horta Nord.

A través de la UPCCA es promouran accions que contribuïsquen a reduir o eliminar els problemes relacionats amb les drogues en els municipis. Amb el suport de la Conselleria de Sanitat i sota el Pla Mancomunal de Drogodependències, la UPCCA s’enfoca en la prevenció, promovent estils de vida saludables mitjançant la col·laboració amb famílies, escoles, serveis de salut i àrees municipals.

El president de la Mancomunitat, Fran López, ha insistit que “la prevenció és sempre una inversió en el nostre futur. Hem de dotar a la població de les eines necessàries per a prendre decisions amb tota la informació possible. Crec que l’educació és la primera línia de defensa enfront de les addiccions”.

Una d’aquestes iniciatives es va dur a terme en l‘IES de Massamagrell on es va dur a terme una taula redona amb professionals especialitzats en conductes addictives van resoldre els dubtes i inquietuds de 95 alumnes i alumnes de batxillerat sobre prevenció, salut mental o sexualitat.

La UPCCA ofereix diversos serveis, incloent-hi la informació i orientació amb recursos educatius sobre drogodependències. Proporciona formació per a famílies mitjançant cursos de prevenció de conductes de risc, fent costat a centres educatius o implementant protocols de sanitat i educació.

A més, ofereix programes gratuïts d’educació per a la salut, com a prevenció de tabaquisme i malalties de transmissió sexual, i tallers per a alumnes que fomenten habilitats com l’autocontrol i l’assertivitat.

En col·laboració amb l’Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer, es desenvolupen programes per a deixar de fumar. Tot això acompanyat de la distribució de material educatiu sobre salut entre la ciutadania.

La Mancomunitat de L’Horta Nord manté el seu compromís amb la promoció d’una vida lliure d’addiccions treballant amb la comunitat per a aconseguir un entorn més saludable i segur.