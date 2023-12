La vesprada d’ahir dimecres 13 de desembre es va celebrar una concentració a les portes de l’ajuntament de Carcaixent. Per tal de donar suport a la familia de Sergio Medina Vila

Un jove de 17 anys de la localitat, que va desaparèixer passat dimecres 6 de desembre. Una familia que està trencada pel dolor de desconèixer on i com pot estar Sergio

La seua familia està preocupada per la falta de comunicació amb ell, donat que fins dissabte passat el seu mòbil estava operatiu. Així ens ho ha explicat la mare de Sergio, Rebeca Vila, qui ha declarat que la Guardia Civil no els ha donat cap informació nova en els últims dies. Per la qual cosa, Rebeca, ha volgut fer una crida a tota la població per tal de conèixer qualsevol informació que li done alé al patiment per la desaparició del seu fill.