L’última etapa de les carreres femenina “6ª Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana” i masculina “75ª Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana” implicarà talls al trànsit rodat este diumenge als Poblats Marítims

Les proves esportives han estat organitzades per la Unió Ciclista Internacional, Reial Federació Espanyola de Ciclisme, Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana i el Club Ciclista Demarrage

El proper diumenge, 4 de febrer, València serà l’amfitriona de les últimes etapes de les proves ciclistes femenina i masculina a la Comunitat Valenciana. El recorregut inclou Alboraia, Arnau de Vilanova, Isabel de Villena, José Ballester Gozalvo, Eugènia Viñes, la rotonda de Marcos Sopena i l’accés a la Marina de València. Amb la meta a la Marina fins a l’altura del Cobert 2.

L’arribada de la volta femenina està prevista entre les 11:25 i les 11:54 hores aproximadament, mentre que la masculina s’hi preveu de 17:01 a 17:21 hores. Els talls al trànsit rodat es faran, previsiblement, almenys mitja hora abans de l’entrada dels pilots ciclistes.

Restriccions a l’estacionament

Estarà prohibit estacionar en ambdós sentits de la Marina de València. Entre la plaça de les Hores i l’edifici EDEM -a l’altura de la rotonda de la Setmana Santa Marinera-, des de dissabte, 3 de febrer, a les 14:00 hores, i fins a les 21:00 hores de diumenge. Tampoc es podrà estacionar a la banda dels números imparells de Mendizábal (entre Cavite i avinguda de la Malva-rosa) i a l’avinguda de la Malva-rosa (entre Mendizábal i el número 117), de 8:00 a 18:00 hores de diumenge.

Afeccions EMT

Diumenge s’ha modificat el recorregut de 7 línies per l’arribada de la Volta Ciclista. Es recomanen les línies 19, 31, 32, 92, 93 i 95 per acostar-se fins a la meta. Tots els nous recorreguts s’han planificat amb l’objectiu de mantenir el servici públic de transport i apropar els passatgers el màxim possible a les destinacions. Les noves rutes es poden consultar a la pàgina web d’EMT i als seus canals de difusió habituals.