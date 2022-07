La Mediterrània perd mitja tona de sòl fèrtil per hectàrea cada any a causa de l’erosió

Artemi Cerdá, catedràtic de Geografia Física de la UV i expert en erosió, lidera la part espanyola del projecte, amb una proposta en territori valencià, a la conca del riu Cànyoles.

La Universitat de València (UV) participa en un projecte europeu Horitzó 2020 PRIMA REACT4MED, que amb 11 socis de nou països europeus té com a objectiu restaurar ecosistemes agraris mediterranis i evitar la degradació del sòl i la desertificació, dos dels riscos més grans per a la conservació dels ecosistemes i mitjans de vida de les comunitats mediterrànies.

Cada any, l’àrea mediterrània perd unes 0,5 tones de sòl fèrtil per hectàrea a causa de l’erosió del sòl, quasi el doble que la mitjana europea. Els recursos hídrics de la zona es troben baix constant pressió a causa d’esdeveniments meteorològics intensos i causes antròpiques com el canvi climàtic, la urbanització, el creixement demogràfic i la sobreexplotació dels recursos, fets que pressionen el sòl cap a la degradació i la desertificació.

Camps de cultiu de l’àrea mediterrània amb sòl afectat per l’erosió.

Per a tractar aquests riscos, el projecte “Expansió inclusiva de les accions de restauració dels agroecosistemes de la Mediterrània”, la reunió inicial del qual s’ha produït a l’Illa de Creta recentment i que es perllongarà fins al 2025, aporta coneixements científics més profunds per tal que les persones responsables puguen proposar mesures eficaces de gestió sostenible de la terra i de l’aigua. La proposta que liderarà Artemi Cerdà és una coberta d’adobs verds i restes de poda a la conca del riu Cànyoles que serà tractada com una alternativa a l’erosió en l’entorn del principal riu de la comarca de la Costera.

REACT4MED té com a objectiu el desenvolupament social i econòmic de la Mediterrània, especialment dels grups socials més vulnerables, que hauran de ser part de les accions. Entre aquestes, es poden dur a terme la reforestació de terres marginals, cobertes per previndre l’erosió, accions de conservació de la humitat del sòl, sistemes de cultiu diferenciats, la gestió integrada o biològica de la fertilitat del sòl, l’ús de recursos hídrics alternatius i pràctiques d’agricultura intel·ligent, entre d’altres. Els països que participen a REACT4MED són Espanya, Grècia, Itàlia, Alemanya, Xipre, Israel, el Marroc, Turquia i Egipte.