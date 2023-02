LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha elaborat un estudi, amb les dades publicades pel FEGA de 2021. Del qual es desprén com a principal conclusió que prop de la meitat de les persones perceptores de les ajudes directes de la PAC en la Comunitat Valenciana tenen més de 65 anys i el 95% de les mateixes són majors de 40 anys.

La Comunitat Valenciana és la que més persones perceptores majors de 65 anys té de tot l’Estat

Aquesta xifra del 49,68% dels perceptors majors de 65 anys en la Comunitat Valenciana contrasta amb la mitjana estatal que és del 39,10%. La Comunitat Valenciana és la que més persones perceptores majors de 65 anys té de tot l’Estat. Per damunt dels Illes Balears (48,01%), Navarra (46,38%), Canàries (44,56%), Madrid (44,03%) i Catalunya (42,10%). Cantàbria únicament té el 10,81% de perceptors majors de 65 anys i Castella i Lleó el 31,56%.

Els perceptors situats entre els 40 i 65 anys representen el 45,25% en la Comunitat Valenciana. Els de 25 a 40 anys el 4,66% i els menors de 25 anys només representen el 0,41%. La Comunitat Valenciana és l’última amb menys perceptors en la franja de 25 a 40 anys. La penúltima amb menys joves perceptors d’ajudes directes de la PAC de menys de 25 anys, només superada per les Illes Canàries.

La Comunitat Valenciana té una població agrària clarament envellida

Amb aquestes dades es demostra que la Comunitat Valenciana té una població agrària clarament envellida i que per això caldria esforçar-se des de la Generalitat per la professionalització per a garantir el futur del sector agrari en el nostre territori. Per això LA UNIÓ insisteix i reclama des de fa ja molt temps en la priorització de les ajudes a les persones professionals.

En aquest sentit, LA UNIÓ ja va traslladar tant a la Conselleria com al Ministeri d’Agricultura diverses propostes durant les negociacions de la PAC que va entrar en vigor el passat 1 de gener. Entre elles que les ajudes directes foren dirigides, principalment, a les persones llauradores i ramaderes professionals i PIMES agràries. Independentment del sector on estiguen emmarcades i de l’històric d’ajudes generat.

També va proposar una flexibilització de les condicions per a l’accés a la reserva nacional de pagament bàsic. Per a les persones joves professionals de l’agricultura i ramaderia.

Una altra de les mesures formulades per l’organització professional agrària passava perquè l’ajuda redistributiva complementària destinara el 15% dels pressupostos a les persones llauradores i ramaderes professionals.