La “millor paella del món” es cuina a Sueca

Així anunciava Eugeni Alemany el guanyador de la 62 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana a Sueca. El restaurant Sequial 20, situat a Sueca, ha guanyat el primer premi, la qual cosa li ha atorgat el títol de ‘millor paella del món’.

Els guanyadors han sigut el xef Juan José San Bartolomé Grau i el seu assistent, Daniel Jesús Vidal Ortells Ripoll.

Aquesta edició del concurs ha comptat amb la major participació de xefs internacionals, enguany 45 de 16 països diferents. Es demostra ací la rellevància mundial de l’esdeveniment que ha situat a Sueca al mapa com la ciutat per excel·lència en la cuina de la paella valenciana. I és que precisament a Sueca, es va emplenar de nombrosos espectadors locals i internacionals. Per veure com es cuina aquest plat referent en la nostra gastronomia.

El restaurant guanyador, Sequial 20, ha rebut un premi de 2.500 euros i un pergamí commemoratiu. El segon premi ha sigut per al Restaurant PaellaGuys de Vancouver (el Canadà), i el tercer premi per al Restaurant Bon Aire del Palmar (València). També s’han premiat a la millor paella cuinada per un restaurant en l’àmbit nacional i regional.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha agraït a tots els participants, patrocinadors i visitants per la seua contribució a l’esdeveniment i ha expressat el seu orgull per l’èxit continu del certamen.

Un esdeveniment que atorga el primer premi a la ciutat de Sueca després de 13 anys, i que continuarà celebrant la importància del plat valencià que ha conquerit el món sencer.