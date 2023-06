La ministra de Ciència visita l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant ha visitat aquest matí l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe. Que promou la investigació d’excel·lència, el coneixement científic i tecnològic i la seua transferència al sector productiu.

El pressupost de ciència en el govern d’Espanya ha crescut en 150 milions d’euros, un 4% respecte a l’any passat, situant-se en quasi 4 mil milions d’euros

El pressupost del ministeri de Ciència i Innovació d’aquest any s’ha centrat en quatre objectius principals. La millora de les condicions per als investigadors, el foment de la contractació pública. L’augment de les convocatòries d’ajudes i subvencions així com les millores en les transferències de coneixement i col-laboració entre entitats publiques i privades

1.166 profesionals conformen l’institut d’investigació que, compta amb 8 àrees científiques, 55 grups d’investigació, més de 130 projectes iniciats i més de 270 assajos clínics

Morant també ha criticat durant la seua visita el pacte de govern entre el PP i VOX

Ha afirmat que baix la idea de retallar la despesa innecessària s’amaga l’objectiu d’empitjorar l’estat de benestar

L’actual ministra en funcions també ha aprofitat per a criticar durament al PP i, concretament el seu president

La visita de Diana Morant s’ha produït el mateix matí en el que les formacions que van a estar al govern de la Generalitat Valenciana, han mostrat el seu acord, amb eixos 50 punts que formen el seu programa per als pròxims 4 anys de legislatura