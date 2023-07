La ministra Diana Morant asegura que la violència masclista “és una evidència científica”

El Partit Socialista del País Valencià inicia el seu particular compte enrere. Unes instantànies que marquen el recorregut dels diferents partits cap al 23 de juliol. Un PSOE amb la seua cap de llista per la província de València que ix amb un missatge marcat per la formació

Morant no ha deixat passar el moment i ha tornat a carregar en contra del PP pels pactes que estan portant a terme amb VOX

S’erigen com l’opció més útil entre els votants d’esquerres, de centre inclús de dretes

Un debat que ha considerat fonamental i que pot ser decisiu

Afirma que el que si es coneix són les retallades que van a patir determinats col·lectius a la Comunitat

la dirigent socialista ha cridat a “plantar cara als qui volen fer retrocedir la societat

Davant l’assassinat d’antella i la negació de la violència masclista per part del partit d’abascal, també s’ha pronunciat

destaca que negar la seua existència es negar la protecció de l’estat i la societat a les dones

I es que en tan sols 8 dies ja hi ha 4 casos de dones assassinades confirmats en España. A més, encara s’està a la espera de confirmar una sèrie de casos