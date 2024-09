El curs comença també, aquests dies, a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura. Dimarts que ve 24 de setembre, a les 19.00 hores, tindrà lloc la inauguració de l’exposició “8.

Mostra d’Art Contemporani” que arriba a Burjassot de la mà del Grup ARTESON.

L’origen del projecte sorgeix durant el transcurs de la mostra d’Art contemporani ARTESON 9 realitzada en l’antic Hospital de Pelegrins de Sant Andrés de Mombeltrán (Àvila) el passat estiu, organitzada pel Grup ARTESON. En ARTESON 9 coincideixen els huit artistes participants en la mostra col·lectiva de Burjassot en un projecte que comparteixen amb Fede Sánchez, qui proposa compartir espai a la Casa de Cultura de Burjassot.

El Grup ARTESON és una organització cultural sense ànim de lucre que es dedica a promoure l’art. Són diversos els llocs de la geografia espanyola on, al llarg de la seua trajectòria, s’han anat duent a terme exposicions d’art contemporani, com ara Santander, Toledo, Madrid, València, Alcoi o Benicarló.

Així doncs, la trobada d’aquests huit artistes en ARTESON 9 ha forjat el projecte de l’actual exposició que acollirà Burjassot fins al 4 d’octubre i que es podrà visitar en l’horari habitual de la Casa de Cultura, de dilluns a divendres de 8.15 a 20.45 hores.

Tal com han assenyalat els organitzadors, “hem triat la icona numèrica “8“ com a senya d’identitat d’aquesta mostra perquè la imatge descriu, a més d’identificar la totalitat d’aquest grup d’artistes de Gredos i de València, l’associació visual amb el símbol matemàtic del concepte de “infinit“, com és l’Art . Creació humana universal, sense cap límit, que connecta temps, espais, cultures o generacions, representa per a nosaltres la sinergia generada en l’experiència viscuda en Mombeltrán que hem volgut projectar cap avant, a València, com a continuïtat als llaços emocionals i artístics creats des de la complicitat a Gredos”.

La mostra tindrà diversitat artística amb escultura, fotografia, instal·lació i pintura i els artistes que exposen són: Ana Arjona, Amalia Granero, Fede Sánchez, Juan Antonio Alcántara, Maye Navarro Golf, Miguel i Luciano González i Joaquín Ivars.