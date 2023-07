El cicle, que s’anomena “Ecos del Líban”, inclourà deu títols cinematogràfic

Sis de les pel·lícules s’estrenen a Espanya

La Mostra de València, que celebrarà la 38 edició del 19 al 29 d’octubre, dedicarà enguany un cicle al cine libanés més recent. El cicle, que s’anomena “Ecos del Líban”, inclourà deu títols cinematogràfics dels últims anys. Pel·lícules que abasten gèneres i visions tan distintes com el cine bèl·lic, el suspens, el documental o la ficció. Sis dels deu títols s’estrenen per primera vegada a Espanya.

El cicle inclou els dos títols més famosos del recent cine libanés, entre els quals “Costa Brava, Líbano” (Mounia Akl, 2021). Que reflexiona sobre la societat capitalista per mitjà d’un drama familiar, i “Memory Box” (Joana Hadjithomas i Khalil Joreige, 2021), una proposta sobre el pes del passat.

També es podran visionar “Beirut Hold’Em” (Michel Kammoun, 2022). “Farah” (Kenton Oxley i Hassiba Freiha, 2022). “After the end of the world” (Nadim Mishlawi, 2022). “Heaven beneath my feet” (Sandra Madi, 2020) i “Passion simple” (2020), de Danielle Arbid.

El cine libanés té una interessant indústria cinematogràfica des dels anys vint del segle passat i, des de fa una dècada. Produeix una vintena de pel·lícules anuals amb presència habitual als festivals internacionals.

El director artístic de la Mostra, Eduardo Guillot, explica que “l’especialització mediterrània de la Mostra de València sempre ha tingut molt present el cine àrab i la ribera sud de la mar. Que delimita el seu àmbit geogràfic i aposta per cicles dedicats a la ficció palestina, les noves cineastes egípcies o les revoltes populars a Algèria i, per això, té tot el sentit que enguany dirigisca la seua atenció cap al Líban”. Segons Guillot, “la selecció de pel·lícules que presentem evidencia la riquesa audiovisual d’un país que té un star system propi i una projecció exterior important”.