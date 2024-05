La Mostra Sonora de Sueca celebra la seua 20 edició

El festival oferirà al públic 14 estrenes absolutes d’obres

L’Espai Joan Fuster ha acollit la presentació de la 20 edició de la Mostra Sonora de Sueca, un esdeveniment cultural de caràcter internacional que se celebrarà del 30 de maig al 2 de juny.

Per als directors artístics del festival, Ricard Capellino i José Luis Escrivà, i malgrat que tots els aniversaris són especials, es tracta d’una edició en la qual es complixen “vint anys de cultura, d’experimentació, d’investigació, d’acció pedagògica, de creació i, sobretot, de música. Però també vint anys de lluita i resiliència on s’han afrontat i superat reptes i adversitats que no han fet més que situar i consolidar a Sueca, i a la Mostra Sonora, com a referent de la creació sonora internacional”.

En la presentació, ha intervingut també el regidor de Patrimoni, Joan López, en representació de l’Ajuntament, col·laborador habitual de la Mostra Sonora, qui ha iniciat les seues paraules felicitant els responsables del festival pel seu 20 aniversari, “esta Mostra és el lloc ideal en el qual confluïxen diversos corrents musicals contemporànies. Considere, a més, tot un encert que col·laboren altres associacions del municipi, com és el cas este any d’Amics de la Càmera, que prestaran algunes de les seues imatges”. Així mateix, López ha agraït que, a través d’esta proposta musical, el nom de Sueca viatge per tot el món.

La 20 Mostra Sonora porta per títol Imatges Sonores “fent al·lusió a la memòria i als records del camí realitzat durant estos 20 anys, agraint també el suport constant de l’estament polític i dels treballadors de l’Ajuntament, i esperant que puga continuar 20 anys més”, ha explicat Ricard Capellino, qui compartix enguany la direcció artística amb José Luis Escrivà, a qui cedirà el càrrec en solitari de cara a la pròxima edició.

Per la seua part, José Luis Escrivà ha explicat la intenció “d’oferir una programació variada, que arreplegue diferents estètiques i idees d’entendre la música actual”. Com a novetat ha assenyalat que esta edició presentarà, les nits del dijous 30, divendres 31 i dissabte 1 de juny, una sèrie de concerts ‘a la fresca’ que es duran a terme en el Claustre de l’antic Convent, fruit de la col·laboració d’Amics de la Càmera i l’alumnat del Màster en Composició Multimèdia del Conservatori Superior de Castelló, la percussionista Neus Fonstestad, i el director, compositor i artista digital Pere Vicalet, “uns concerts en els quals la barrera entre el públic i l’escena desapareixerà, donant pas així a una immersió en la fusió de l’art visual i la sonoritat”.

El programa es completa amb les actuacions també d’: ANTARA ENSEMBLE_DE LA NOTA A LA FIGURA, ENCONTRE AMB ARNAU GRAN_DIÀLEGS 1, TRIO FEEDBACK_PULSIONS, ENCONTRE AMB VORO GARCIA_DIÀLEGS 2, BETWEEN FEATHERS, MUSIKFABRIK, PACO VAROCH, ENCONTRE AMB JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ i FABRIK QUARTET. Els diferents escenaris triats en esta edició han sigut, a més del Claustre de l’antic Convent, el Centre Municipal Bernat i Baldoví i l’Espai Joan Fuster.

Capellino ha volgut animar a tota la ciutadania a participar del festival, “volem obrir portes i que les persones puguen entrar i eixir lliurement. A més, les actuacions són gratuïtes, gràcies al suport de l’administració, i això és fantàstic. Qualsevol dels concerts que s’oferixen en la Mostra Sonora de Sueca, en altres llocs d’Europa serien, per a molts, inaccessibles. Volem que el públic conega les noves creacions que ens oferixen premis nacionals, músics molt importants de l’escena internacional”. Per la seua part, Escrivá ha remarcat que la 20 Mostra Sonora de Sueca oferirà 14 estrenes absolutes d’obres que no s’han escoltat mai en cap altre lloc.

Per a més informació sobre la programació, pot consultar-se la pàgina web www.mostrasonorasueca.com