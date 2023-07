La música torna a amenitzar les nits de festes en les places de Torrent

Les increïbles veus de Sarai Garcia, Pascual Andreu i Vicente Antequera van delectar al públic congregat en la plaça de l’Església, mentre que Hollywood, el musical va omplir la plaça de la Llibertat

Centenars de veïns i veïnes de Torrent es van reunir ahir en les places de la ciutat per a gaudir una nit més de l’aire lliure, el bon ambient i, com no, la millor música. Les increïbles veus de Sarai García, Pascual Andreu i Vicente Antequera van meravellar al públic present en la plaça de l’Església; mentre que el colorit i variat xou Hoollywood, el musical va fer les delícies de l’abarrotada plaça de la Llibertat, on no cabia ni una agulla.

La programació festiva continua hui a les 22:00h amb l’homenatge a Camilo Sesto a càrrec de Roko i Paco en la plaça de l’Església, que precedirà a l’actuació de Gisela i la Unió Musical de Torrent en la plaça de la Llibertat, a partir de les 22:30h. L’humor també serà protagonista aquesta nit de la mà del ‘Circuit de monologuistes’, amb Óscar Tramoyeres i Pablo dels Reis en l’Avinguda Olímpica i Miki Dkai i Rafa Jordà en la plaça Pintor Miró. I com a colofó, l’orquestra Monaco actuarà en la plaça Major en la revetla organitzada per la Federació de Moros i Cristians.