La N-332 al pas per Favara passarà a ser un espai per a vianants i espais amb jardins

A la nacional 332 li queda ben poc de travessar per Favara. S’ha aprovat per consens dels tres partits governants, un projecte d’humanització de la travessia que divideix el poble en dos.

El Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana ja ha adjudicat el contracte d’obres per a l’humanització d’aquesta carretera al pas per Favara. L’import d’aquestes obres serà inferior als 700.000 euros i serà finançat per part dels fons europeus.

Segons la planificació del ministeri, les fases d’aquest projecte són: la reducció de la secció del paviment, incrementar la superfície de voreres, millorar l’ordenació de les places d’aparcament, reordenar la intersecció amb la CV-510 i de l’entrada al municipi des del sud, reacondicionar el sistema de drenatge i millorar l’enllumenat, la jardineria, el mobiliari urbà i la senyalització.

Tot i ser un projecte que busca eliminar la divisió que representa la travessa, la opinió del veïnat es resisteix al canvi. Com a conseqüència de la prohibició de l’entrada en el casc urbà dels camions ja es va produir una significativa reducció del tràfic, i al alliberar-se el peatge en l’AP-7. Des d’aleshores el tràfic a Favara ha caigut un 75%.

Aquest projecte no és l’únic d’aquestes característiques, doncs a Sueca també es té planejat fer-lo de forma similar.