La negativa veïnal d’ampliar el port de València centra la 31ª setmana ciutadana de l’AAVV

Eixe és el lema elegit per a la trenta-primera setmana ciutadana organitzada per la federació d’associacions veïnals de València.

Una setmana que comença el pròxim 26 de juny en el saló de cristall de l’ajuntament de València

Unes jornades que es centren en la negativa veïnal d’ampliar el port de València. Per això, la primera taula redona està dedicada a tractar esta problemàtica que manté dividida la societat valenciana

I és que encara i ha preguntes per a que els responsables que volen portar a terme la seua ampliació i els polítics que estan a favor les responguen

Com afectarà a les platges? Tant a les del nord com les del sud de la ciutat, així com a l’albufera? Són preguntes que es volen tractar a la taula redona sobre l’equilibri entre la ciutat i el port

L’urbanisme i l’habitatge del futur també són altres dels temes que es tractaran a la setmana ciutadana

Hi hauran més vivendes públiques i socials? O pel contrari privades? Són qüestions que es plantejaran el 29 de juny a les 18:30 de la vesprada

La gentrificació també preocupen a la federació d’associacions

A més, 28 taules informatives explicaran a la ciutadania el treball que realitzen a la plaça de la reina

Com a colofó final, en el sopar de gala es lliuraran els premis de la setmana ciutadana

Un acte que reunirà a tot el teixit associatiu i veïnal de la ciutat